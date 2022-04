Cinema Piceno pieno di studenti provenienti da Marche e Abruzzo per l’incontro sulle nuove frontiere della moda

ASCOLI PICENO – Si è svolto nella mattina di oggi 22 aprile il convegno “Green Job nel Fashion. Blockchain tecnhnology in the fashion industry”, organizzato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa delle Marche al Cinema Piceno di Ascoli.

Obiettivo dell’evento gettare un ponte tra i banchi della scuola e il mondo del lavoro, mettendo a confronto le idee e le intuizioni delle nuove generazioni e la professionalità degli addetti ai lavori del settore moda per analizzare da diverse angolazioni le più recenti dinamiche e prospettive nel campo del fashion.

Dopo i saluti del sindaco Marco Fioravanti che ha ricordato l’importanza del saper guidare il progresso e le trasformazioni in atto, e dell’assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini che ha sottolineato come bisogni “approcciare il futuro in maniera responsabile sapendo dare risposte importanti alle sfide che ci aspettano”, si sono alternati al microfono Arianna Trillini, presidente della Cna picena, Paolo Silenzi, presidente Cna Marche e il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini.

Al centro del convegno, moderato dal giornalista Vittorio Bellagamba, gli interventi dei relatori: Antonio Franceschini, responsabile nazionale Federmoda Cna, Caterina Mazzei, consulente Cna Federmoda, Gaia Segattini, divulgatrice e imprenditrice nel campo della moda sostenibile, Giulio Brandimarti innovation manager, Emanuele Frontoni, presidente Compagnia delle Opere Marche Sud e docente universitario e Giorgia Vulpiani, ricercatrice e docente Unimc. Tanti gli argomenti affrontati: dalla sostenibilità e l’economia circolare alle nuove tecnologie applicate alla moda.

All’evento erano presenti i ragazzi dell’IIS “Fermi Sacconi Ceci” di Ascoli Piceno, dell’Ipsia “Ostilio Ricci” di Fermo, del Liceo Artistico “Giulio Cantalamessa” di Macerata, dell’I.T.S Sistema Moda di Pescara, dell’Istituto Statale Superiore “Vincenzo Moretti” di Roseto degli Abruzzi, dell’IIS “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona e dell’I.T.I della moda e design di Sant’Egidio alla Vibrata.

