ASCOLI PICENO – I Lions Club, in occasione della giornata mondiale dei Lions, saranno presenti sabato e domenica 23 e 24 aprile, dalle 9 alle 20, in Piazza del Popolo e in Piazza Matteotti con due gazebo, allo scopo di far conoscere i programmi, le iniziative e i progetti pensati per i cittadini del Piceno.

Per l’occasione i Lions cercheranno di far conoscere a quante più persone possibili la loro storia e la loro mission, andando a porre una particolare attenzione sui temi dell’ambiente e della prevenzione per le malattie degli occhi e per il diabete.

Con screening medici gratuiti, passeggiate ecologiche, pulizia di boschi e spiagge, con eventi benefici, spettacoli e tante altre iniziative i Lions sono al servizio delle comunità locali mondiali, per rispondere ai bisogni umanitari, con progetti e proposte concrete.

I Lions hanno una storia ultracentenaria. Fondata nel 1917, l’organizzazione è conosciuta principalmente per la lotta alla cecità, che è parte della loro storia e anche del loro lavoro quotidiano, ma il loro servizio si concentra anche in altre cinque aree: diabete, vista, fame, ambiente e cancro infantile.

Il Lions Day è la giornata mondiale dei Lions ed è l’occasione per far conoscere i programmi, le iniziative, i progetti e per fornire tutte le informazioni su questa realtà.

