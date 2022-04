ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Sottil si stanno preparando al prossimo impegno di Campionato col Cittadella di lunedì 25 aprile alle 12.30 allo Stadio Del Duca di Ascoli PicenoAttualmente sono 300 i tifosi ospiti attesi.

Ad arbitrare il match sarà Daniele Minelli della sezione di Varese. Gli Assistenti sono Marco Della Croce di Rimini e Marco Ceccon di Lovere. Quarto Ufficiale Marco Ricci di Firenze, al VAR Federico Dionisi de L’Aquila, AVAR Gamal Mokhtar di Lecco.

Fabrizio Caligara uomo importantissimo in questa stagione è pronto per la gara contro i granata: “Ci stiamo preparando alla partita di lunedì con allenamenti alle 12:30 e anticipando il pranzo, arriveremo certamente pronti alla gara – ha dichiarato Caligara, che ha fatto anche un riferimento alle parole di Patron Pulcinelli alla squadra: I complimenti del Patron fanno piacere, sappiamo che queste tre partite saranno fondamentali per il nostro cammino, pensiamo a una sfida alla volta e vedremo alla fine dove saremo. Il Cittadella è una squadra che negli ultimi anni ha disputato sempre buoni campionati, è fastidiosa da affrontare, ma noi ce la giocheremo a viso aperto – come sempre – per cercare di portare a casa la vittoria. Non so se è la mia migliore annata per continuità e rendimento, c’è sempre da migliorarsi, è stata finora una buona stagione, ma avrei potuto fare molto di più. Per fare meglio ci sono ancora tre partite della regular season e vedremo quante dei playoff. “

Il centrocampista bianconero, che ha collezionato quest’anno 29 presenze in campionato, realizzando 3 gol e 2 assist, dal prossimo 1° luglio sarà ufficialmente un calciatore dell’Ascoli, essendosi verificate le condizioni per l’acquisizione del suo cartellino dal Cagliari. “Sono molto contento di essere un giocatore dell’Ascoli, l’ho voluto fortemente a inizio stagione durante il mercato, sono contento d’essere qui per altre stagioni, vorrei fare qualcosa di grande. Quest’anno il rendimento della squadra è stato sempre in crescita, man mano c’è stata sempre più intesa e secondo me in questo ultimo frangente di campionato stiamo crescendo ancora di più. Dobbiamo continuare ad avere continuità, dare il massimo in ogni partita, uscendo dal campo senza rimpianti. Ringrazio i tifosi per l’affetto che ci hanno dato a Parma, non è da tutti essere così numerosi in trasferta in un giorno di festa, spero saranno tanti anche lunedì perché ci danno una grande mano, sono il dodicesimo uomo in campo”.

La Lega Serie B ancora a fianco di ‘Mabasta’. L’associazione, con il Presidente della Lega Serie B Mauro Balata in prima linea, celebra la 2^ edizione della “Giornata Nazionale SPORT vs BULLISMO” che si terrà il 7 e 8 maggio. Lo farà durante il 36° turno di campionato, in programma il prossimo 25 aprile, durante la gara Lecce–Pisa con la squadra salentina che co–parteciperà anche alla due giorni di maggio con altre 34 Federazioni Nazionali. Dunque spetterà ancora alla Serie BKT lanciare l’iniziativa, dopo il grande successo dell’anno scorso in cui MaBasta riuscì a coinvolgere grandi personaggi sportivi e tantissimi ragazzi per un problema purtroppo attuale e che tocca tantissimi giovani.

Una scommessa, quella della prima edizione, vinta dalla LNPB che, come afferma il Presidente Mauro Balata, capendo l’urgenza del tema e la serietà del progetto, decise di puntare su quella che è una vera e propria startup sociale dando piena disponibilità al sostegno: “Il bullismo è un male del nostro tempo che rischia di provocare danni considerevoli alla vita delle persone. Combattere questo fenomeno è un dovere per una lega come la nostra che pensa ai giovani, ne capisce i bisogni e interviene sulle fragilità”.

“Mabasta” ha la mission espressa nel suo acronimo “Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti” e opera dal 2016. I ragazzi che lo animano hanno dai 14 ai 17 anni ed è il primo movimento che opera “dal basso”, creato dai ragazzi e rivolto ai ragazzi. Quest’anno Mabasta è l’unico rappresentante europeo tra i 10 finalisti al “Global Student Prize”, un premio “Nobel” per gli studenti più “impattanti”.



