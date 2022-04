OFFIDA – Il Comune di Offida ha ottenuto un cofinanziamento del 50% pari a 28.539,92 euro, su un totale di spesa di importo lavori di 57.079,84 euro, per l’ampliamento del sistema integrato di videosorveglianza comunale finalizzato alla sicurezza del territorio e realizzato dall’ufficio tecnico comunale.

Il progetto prevede l’aggiunta di 19 telecamere, 3 centro storico (via Roma, via Fabiani), 6 area cimiteriale e inoltre la realizzazione della copertura del servizio nei nuclei abitativi di Borgo Miriam e Santa Maria Goretti, in entrambe le zone verranno installate 5 telecamere.

L’impianto attualmente è dotato di 41 telecamere presenti in area urbana e in zona fornace con il completamento gli apparecchi saranno 60, arrivando a coprire tutte le aree urbanizzate del nostro Comune. Il sistema, di grande utilità per la sicurezza pubblica, è già stato messo in collegamento diretto con la locale stazione dei Carabinieri.

“La realizzazione del nuovo investimento – dichiara il Sindaco Luigi Massa – dà seguito a un preciso impegno che avevamo preso e inserito nel nostro programma elettorale. Avanti con lavoro, pazienza e determinazione”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.