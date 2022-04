L’evento si colloca all’interno del progetto Eccellenze in Digitale, con un ciclo di webinar dedicato a come si sono evolute Facebook e le sue piattaforme e come le aziende possono sfruttare le opportunità derivanti dall’uso strategico di queste app.

ANCONA – La Camera di Commercio Marche prosegue con altre iniziative formative all’interno del progetto Eccellenze in Digitale, con un ciclo di webinar dedicato a come si sono evolute Facebook e le sue piattaforme e come le aziende possono sfruttare le opportunità derivanti dall’uso strategico di queste app. destinatari: imprese, dipendenti, start up, Associazioni di categoria, DIH, incubatori, professionisti, tirocinanti e studenti.

L’appuntamento si terrà giovedì 28 aprile 2022 sulla piattaforma Google meet dalle ore 11 alle ore 13 e si colloca all’interno delle iniziative di informazione e formazione sulle opportunità di web marketing per i diversi settori produttivi promosse dalla Camera di Commercio delle Marche attraverso il progetto Eccellenze in Digitale e attraverso I Punti Impresa Digitale.

Il Progetto “Eccellenze in Digitale” è promosso da Unioncamere e supportato da Google.org, è volto a favorire la digitalizzazione delle PMI e delle competenze digitali all’interno delle imprese. Il webinar aprirà il ciclo di formazione “UNIVERSO FACEBOOK: COME FARE PROMUOVERSI E FARE PUBBLICITA’” – Da Facebook a Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp e Oculus)

Relatrice: dott.ssa Chiara Poli – Digital Specialist Eccellenze in Digitale, Camera di Commercio delle Marche 28 aprile 2022 ore 11: “Come fare pubblicità su Facebook: Gestione inserzioni, suite e Business manager” PER ISCRIVERSI COMPILARE IL SEGUENTE FORM: https://forms.gle/N65NUoMP79tdxekV6 Programma Dalle ore 10:50 – Avvio riunione Presentazione servizi Punto Impresa Digitale Contesto, dati e statistiche

Social per le PMI strategie

Facebook, pagina aziendale: setting e best practices per la gestione di una pagina di una PMI, come sfruttare le caratteristiche della piattaforma e le opportunità offerte da strategie e azioni unpaid.

Gestire strategicamente un profilo Business per le PMI

Meta for Business

Gestione inserzioni: come creare un’inserzione dalla tua Pagina in 5 step

Facebook Business suite

Business manager: come funziona, come usarlo, ruoli e potenzialità

