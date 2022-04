La nuova tappa della manifestazione promossa dall’A.S.D. Nicola Tritella U.S. Acli Aps, che rientra nell’iniziativa europea “No elevator day”, partirà da Piazza dell’Annunziata e si concluderà alla scalinata dell’Annunziata, come nelle precedenti edizioni.

ASCOLI PICENO – Partirà da piazza Immacolata ad Ascoli Piceno mercoledì 27 aprile una nuova tappa della “Giornata europea senza ascensore”, manifestazione promossa dall’A.S.D. Nicola Tritella U.S. Acli Aps, che rientra nell’iniziativa europea “No elevator day” coordinata dall’Isca.

La camminata serale, aperta a cittadini di ogni età, attraverserà un percorso cittadino che arriverà fino alla scalinata dell’Annunziata, come nelle precedenti edizioni della manifestazione. Dopo il successo dei precedenti eventi, anche quest’anno, quindi, l’intento è di sensibilizzare sull’adozione di stili di vita corretti, come l’abitudine a usare le scale invece dell’ascensore, con un vantaggio doppio in termini sia di salute sia di consumo di energia elettrica.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.

Per informazioni si può contattare il numero: 344 2229927.





