ASCOLI PICENO – La storica azienda ascolana, costruttrice di roll-bar per auto da competizione sarà presente alla fiera torinese presso lo stand ANFIA Motorsport,Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, una delle maggiori associazioni di categoria in Italia. Automotoretrò è il grande Salone torinese dedicato al motorismo storico, sin dal 1983 propone una selezione delle migliori auto e moto del passato.

“Saremo ben felici d’incontrare appassionati e professionisti del motorsport per presentare il nostro concetto di sicurezza passiva che portiamo nel nome – dichiara il direttore della Sassa roll-bar Gianluca Corradetti – al nostro stand appassionati e piloti troveranno tutte le informazioni sulla sicurezza dei roll-bar per le auto da competizione, sui nostri modelli storici e moderni e sui modelli personalizzati, nei giorni 28,29 e 30 aprile presso lo stand Anfia nei padiglioni del Lingotto Fiere.”

Automotoretrò nato dall’iniziativa di quattro soci della Scuderia Rododendri con Bea Srl, insieme alla rassegna gemella Automotoracing, conta oltre mille espositori provenienti da tutta Europa, con una consolidata presenza da Francia, Svizzera, Regno Unito, Spagna, Germania, Austria e Olanda.

Automotoracing è la fiera gemella dedicata alle fuoriserie dove velocità e il mondo delle alte prestazioni sono protagonisti e dal 2009 è il punto di riferimento in Italia per tutti gli appassionati di auto e moto da competizione, customizzazione, tuning e racing.

Al suo debutto all’interno della prestigiosa rassegna anche Automoto Green Future, l’area dedicata alla mobilità sostenibile si preannuncia come un evento nell’evento, un’occasione per parlare di auto, moto e di ogni altro mezzo di spostamento in chiave “green” ma anche per parlare di ambiente, di natura, di futuro.

