OFFIDA – Sabato 30 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 11, presso la sala convegni dell’Enoteca Regionale, si terrà l’incontro di formazione del progetto “Bimbi sicuri” sulla sicurezza in età pediatrica e sulle manovre di disostruzione.

Si parlerà di di Sids (Sudden Infant Death Syndrome, “morte in culla”) e di sicurezza a casa, in strada, a tavola e in acqua. Verranno effettuate inoltre prove pratiche sulle manovre di disostruzione delle vie aeree.

L’evento – organizzato da Salvamento Academy e da “Due mani per la vita” in collaborazione con il nido d’infanzia “La baia di Peter Pan” del Comune di Offida – è rivolto a tutti coloro che si prendono cura dei bambini. Per partecipare è obbligatorio iscriversi telefonando al numero 339/5886972.

