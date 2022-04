ASCOLI PICENO – A due giorni dalla sfida che vedrà l’Ascoli affrontare la Cremonese allo “Zini” parla l’allenatore bianconero Andrea Sottil.

“Con il Cittadella cercavamo la vittoria per archiviare il discorso playoff – dichiara il tecnico – Non è arrivata ma non importa; ci sono anche gli avversari, secondo me abbiamo fatto tutto il possibile per vincere la partita, andiamo avanti. Con i ragazzi abbiamo analizzato la partita e sanno cosa si poteva fare meglio, abbiamo però archiviato e pensiamo alla Cremonese; sappiamo benissimo che sarà una gara tosta, difronte avremo una squadra forte e lanciata verso la Serie A con uno stadio pieno. Anche noi abbiamo grandissime motivazioni per andare a fare una grandissima partita, stiamo bene e stiamo lavorando con grande concentrazione ed attenzione; tutto il gruppo è a disposizione, andiamo a Cremona molto determinati e molto consapevoli di quello che dobbiamo fare. Vorrei tutte le partite con gli stadi gremiti, è il bello del calcio ed è giusto che a Cremona sia così; sono una società importante che da tanti anni costruisce una squadra per andare in Serie A. Queste partite qua vanno affrontate soprattutto con grande personalità, che vuol dire coraggio ed osare, non si può andare lì e pensare di fare risultato con una prestazione normale, bisognerà essere straordinari.

“Questa squadra già ha fatto risultati straordinari – continua Sottil – ha vinto 10 volte fuori casa ed in stadi molto difficili. Come sempre grande rispetto per la Cremonese e per il momento che sta vivendo, noi però siamo molto concentrati per andare a fare una grande partita. Stiamo lavorando bene in fase difendente, nelle valutazioni generali forse quest’anno abbiamo preso qualche gol di troppo, che non significa essere difensivista o non attaccare; penso esattamente il contrario, che bisogna attaccare con molti uomini, poi le partite sono sempre diverse così come sono diversi gli avversari e i momenti del campionato. Sono contento che ultimamente si è abbassata la casella dei gol subiti, avanti così. I 6 diffidati? Penso solo a mettere insieme la squadra migliore per Cremona, come sempre; rientrerà Buchel, ho ancora due allenamenti per decidere l’undici migliore per iniziare la partita, non farò nessun calcolo sui diffidati. Il rinnovo del direttore Valentini? E’ una bella cosa, da quando è arrivato si è messo a disposizione mia, dei ragazzi e della proprietà; penso abbia svolto un ottimo lavoro nel mercato invernale, anche andando a togliere giocatori che non facevano più parte del progetto. E’ un ragazzo serio che conosce il calcio, con me ha un ottimo rapporto, penso sia un bel segnale progettuale fare un biennale ad un direttore: vuol dire fiducia e visione con delle idee, bene così perché è di questo secondo me che ha bisogno l’Ascoli”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.