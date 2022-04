ANCONA – Nel corso dell’Assemblea di Anci Giovani Marche, riunita oggi ad Ancona, ha deliberato il nuovo Direttivo Regionale eleggendo Federica Filiaggi Consigliera Comunale di Maltignano come membro effettivo.

“Auguro buon lavoro a tutto il Direttivo, fare rete tra giovani amministratori è fondamentale per la continua crescita all’interno delle istituzioni e del nostro territorio. – Continua Filiaggi – Aldilà del credo politico, l’Anci Giovani rappresenta un ottimo strumento di confronto e scambio di informazioni per i tanti giovani amministratori delle Marche che molte volte si trovano ad affrontare situazioni di estrema importanza per i propri cittadini.”

“Sono estremamente contento della nomina di Federica Filiaggi che voglio ricordare è al suo secondo mandato di Consigliere Comunale. L’importante ruolo che andrà a ricoprire sarà di ulteriore crescita nel percorso personale che sta svolgendo oltre che mettere a disposizione del territorio questa nuova esperienza.” – Conclude Pignotti.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.