L’iniziativa, promossa dal Consorzio Discover Italy e finanziata dalla Regione Marche, si propone di far conoscere in maniera inedita le bellezze del nostro territorio tra enigmi, indovinelli, cruciverba e rebus.

ASCOLI PICENO – Cultura, agroalimentare, turismo, artigianato artistico, tradizioni popolari, costumi e musei sono da sempre gli elementi caratterizzanti dell’identità marchigiana e del Piceno e i punti di forza dell’attrazione del territorio, che d’ora in poi si potranno scoprire e conoscere in modo innovativo e a portata di smartphone grazie al progetto “Discover Piceno“, un gioco digitale itinerante presentato oggi, venerdì 29 aprile, ad Ascoli Piceno all’interno della manifestazione Fritto Misto. Il gioco si propone di far scoprire con entusiasmo e protagonismo i luoghi poco conosciuti del Piceno grazie ad aneddoti, enigmi, indovinelli e cruciverba che sveleranno il territorio in maniera inedita. L’iniziativa è promossa dal Consorzio Discover Italy e finanziata dalla Regione Marche nell’ambito del bando POR FESR 2014-2020 per il sostegno all’innovazione delle piccole e medie imprese culturali e creative, della manifattura e del turismo.

Grazie all’ applicazione dedicata, sarà possibile, infatti, conoscere storie interessanti su piazze, musei, chiese, il tutto all’insegna del

divertimento e dell’avventura. Il percorso sarà realizzabile a piedi, in bicicletta e monopattino proprio per racchiudere tutte le modalità di scoprire il territorio. I giocatori riceveranno sconti e premi con prodotti e servizi del territorio Piceno. L’applicazione sarà sperimentata ad Ascoli, dove verranno sviluppati due percorsi: uno dedicato ad Ascoli classica e l’altro ad Ascoli romantica. Ogni percorso sarà accompagnato dall’hashtag #DiscoverPlay che tutti i giocatori potranno utilizzare per immortalarne e divulgarne gli scorci più belli e significativi . Il tragitto digitale sarà disponibile dal prossimo giugno.

“Grazie a questa iniziativa vogliamo promuovere il territorio mescolando tradizione e innovazione – ha spiegato Antonella Nonnis, presidente del Consorzio Discover Italy. “Le nostre tradizioni sono consolidate, riconosciute e apprezzate da secoli, ma non possiamo mancare l’appuntamento con l’innovazione e la digitalizzazione, oltre che andare incontro alle esigenze dei turisti che sempre più si confrontano con la loro vacanza grazie al loro smartphone. Un’esperienza che siamo sicuri incuriosirà sia i turisti che i residenti che avranno modo di conoscere la loro città con altri occhi – ha concluso.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.