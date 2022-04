Ultimo Appuntamento Sabato 30 Aprile ore 11 con “Qualità delle filiere agroalimentari locali e Turismo rurale esperienziale ed enogastronomico”, organizzato da Partners in Service srl, CEA Ambiente e Mare, R. Marche in Collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno, Bovinmarche e Fritto Misto.

ASCOLI PICENO – Grande successo ed interesse ai primi due convegni PSR Regione Marche in occasione di Fritto Misto 2022, in particolare nella giornata di Venerdì 29 Aprile 2022 che ha visto ore 11.30 “Innovazione e Sostenibilità delle Produzioni Zootecniche Focus: Carne Bovina Marchigiana” in collaborazione Bovinmarche, presente il vicepresidente Marco Ranelli ed alle ore 14.30 “Sicurezza e sostenibilità in agricoltura, presso Sala A .De Carolis Piazza Arringo.

Imperdibile ed ultimo appuntamento convegni Sabato 30 aprile presso la Sala A .De Carolis Piazza Arringo ore 11.00, in collaborazione con Slow Food Piceno e Associazione Anice Verde di Castignano “Qualità delle filiere agroalimentari locali”. Moderatore: Sergio Corradetti – Referente Presidio Slow Food “Anice Verde di Castignano”. Sono previsti gli interventi Barbara Zambuchini – “Opportunità PSR R. Marche 2014-20”, Luca Giacomozzi “Modello alimentare mediterraneo e qualità produzioni agricole locali” e Mauro Di Marco – “Certificazione ed etichettatura nel settore del Biologico”. Per concludere ore 14.00 “Turismo rurale esperienziale ed enogastronomico”. Sono previsti gli interventi del dott. Agronomo Luca Giacomozzi, “Dall’economia dei prodotti all’economia delle esperienze”, dott.ss red Chiara Poli, “Marketing e promozione turistica dei prodotti locali” e dott.ssa Barbara Zambuchini – “Opportunità Enoturismo nel territorio Marchigiano”.

L’azione informativa in tale ambito vuole sostenere il tema del turismo delle aziende del territorio. L’obiettivo è quello di valorizzare le aree ad alta vocazione viticola, le produzioni vitivinicole tipiche dei vari territori regionali, di implementare l’offerta turistica e di favorire lo sviluppo delle aziende vitivinicole sia a livello nazionale che internazionale, anche tramite le attività enoturistiche.

Verranno inoltre trattati i temi dell’ammodernamento dell’azienda agricola sottolineando l’importanza della certificazione del biologico come valore aggiunto di qualità e sicurezza alimentare e l’importanza dell’utilizzo dei social network per la divulgazione e promozione del prodotto al consumatore.

L’organizzazione è a cura di Partners in Service srl, titolare del CEA Ambiente e Mare, R. Marche, recentemente riconosciuto Organismo di Consulenza aziendale per le imprese Agricole e Forestali – Sviluppo Aree Rurali e Qualità delle Produzioni R. Marche MIPAAF, in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno e Fritto Misto.

L’Azione informativa è rivolta agli addetti del settore agricolo e alimentare operanti sul territorio regionale, in particolare nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo, agli imprenditori agricoli e ai membri della famiglia agricola, ai proprietari di aziende di produzione, trasformazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali.

Cofinanziato nell’ambito del PSR 2014-2020 REGIONE MARCHE. Bando Sottomisura 1.2 A “Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali” – Progetto ID 52513 (Decreto n.90/DMC del 06/08/2021).

Si ringraziano: Monica Vallesi, Assessore agli eventi Comune di Ascoli Piceno per il patrocinio e i Moderatori rispettivamente, Stefano Greco Tuber Communications organizzatore Fritto Misto, Vicepresidente Bovinmarche Marco Ranelli, allevatore Pierino Tempestilli Az. Agr. Tempestilli Montelparo e Dott. Agr. Luca Giacomozzi Consulente e Formatore in materia di salute e sicurezza alimentare.

