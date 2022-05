OFFIDA – Grande successo per l’incontro formativo “Bimbi sicuri“, organizzato dall’amministrazione comunale e dal nido d’infanzia “La baia di Peter Pan”, in collaborazione con Salvamento Academy e “Due mani per la vita“, che si è svolto sabato 30 aprile presso la sala convegni dell’Enoteca Regionale di Offida.

Durante l’incontro di formazione sulla sicurezza in età pediatrica e sulle manovre di disostruzione, che ha visto la partecipazione di tante famiglie e coppie in attesa, provenienti anche da comuni limitrofi, sono stati trattati i temi della sicurezza in casa, in strada, a tavola e in acqua e sono state anche effettuate prove pratiche sulle manovre di disostruzione delle vie aeree.

“Un’incontro importante perché tratta situazioni in cui tutti possono trovarsi – ha rilevato Isabella Bosano, assessore alla scuola e ai servizi sociali. “L’amministrazione vuole continuare nel percorso intrapreso, dando attenzione ai bambini e alle famiglie attraverso anche momenti come questo. Ringrazio infinitamente il Nido Comunale per tutte le attività che organizza perché rappresenta davvero un punto di riferimento importante per le famiglie della nostra zona”.

