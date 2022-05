MONSAMPOLO DEL TRONTO – Si è tenuta nel pomeriggio di sabato 30 aprile l’inaugurazione del nuovo campo sportivo “Orlando Marconi“.

L’impianto sportivo è stato inaugurato, con un’importante cornice di pubblico, con il primo incontro ufficiale giocato nella struttura

tra la Vis Stella e Carassai, terminato con il risultato di 2 a 1 per i locali.

All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Massimo Narcisi, l’Amministrazione Comunale nella sua interezza e Vincenzo e Orlando Sciocchetti, nipoti del Cav. Orlando Marconi a cui è dedicato il campo.

“Inauguriamo il nuovo campo sportivo che la nostra comunità ha atteso per molto tempo – ha dichiarato il sindaco Massimo Narcisi – oggi abbiamo voluto invitare e premiare all’inaugurazione anche tutti gli ex dirigenti della Vis Stella, dell’AC Stella e del Monsampolo calcio, che negli ultimi cinquant’anni si sono impegnati e si sono sacrificati per poter portare avanti una passione, quella del calcio, nel nostro territorio e che oggi non potevamo non avere con noi”

Alle parole del Sindaco hanno fatto eco anche quelle dell’assessore allo sport Luca Schiavi, che ha aggiunto: “Oggi è una giornata che la nostra comunità attendeva da anni, una giornata che è il frutto di un grande impegno da parte di tutti coloro che hanno voluto e che hanno lavorato negli anni per la realizzazione di questo bellissimo nuovo impianto“.

Anche il presidente del Coni Fabio Luna ha fatto eco alle parole di Narcisi, puntato molto sull’importanza degli impianti sportivi: “Vogliamo dire grazie a chi, anche se in momenti difficilissimi come questo, investe in uno spazio sportivo che non è solamente la crescita di un futuro campione, ma rappresenta anche la crescita di una comunità attraverso quei valori che solo lo sport sa trasmettere e insegnare“.

