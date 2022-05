ASCOLI PICENO – L’Unione sportiva Acli Marche ha aderito al progetto nazionale “Mol.O sport – lo sport moltiplicatore di opportunità per il contrasto al disagio giovanile” che è cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport.

All’interno di questa iniziativa è previsto un percorso formativo per giovani dai 19 ai 35 anni che verte all’incremento e all’acquisizione di nuove competenze organizzative in ambito sportivo.

Il percorso formativo è composto da formazione tecnico/teorica on line, con docenti nazionali U.S. Acli, per acquisire competenze da istruttore sportivo di primo livello con rilascio del tesserino tecnico (20 ore). Sono inoltre previsti altri moduli formativi su diverse tematiche come la disabilità, l’organizzazione di eventi, la comunicazione (video-maker e soci media ed integrazione).

I percorsi formativi saranno comunque personalizzati in base alle iniziative promosse dal comitato provinciale di Ascoli Piceno. Al conseguimento del percorso formativo è previsto anche un contratto di collaborazione sportiva con retribuzione pari a 1.000 euro per un totale di 50 ore di intervento.

Le candidature possono essere presentate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica [email protected] insieme ad un curriculum vitae ed ai propri recapiti.





