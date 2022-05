ASCOLI PICENO – Nuovo evento culturale ad Ascoli Piceno. Sabato 7 maggio, alle ore 18, presso largo Crivelli, la piazza

antistante la libreria Prosperi, lo scrittore Mauro Orletti presenterà il romanzo “Un metro lungo due metri” (edizioni Exorma). Dialogherà con lui il professor Fabio Monti. In caso di pioggia l’incontro si svolgerà all’interno della libreria.

Dai fatti tragici dell’alluvione in Valtellina del 18 luglio 1987, emerge la figura di un potente della politica, un notabile democristiano della Prima Repubblica. Ma la Valtellina e Remo Gaspari, con le sue luci e soprattutto le sue ombre, sono anche un pretesto per evocare gli anni ’40, la Democrazia Cristiana, i dorotei, le Brigate Rosse, De Mita e il “rinnovamendo”, gli anni ’80, il rampantismo socialista, Craxi, Lupo Alberto, l’amaro Ramazzotti e Maurizio Cattelan. In questa biografia eccentrica, ma documentata a fondo, Mauro Orletti gira attorno alla vita di un uomo oggi sconosciuto ai più, definito “ministro dell’asfalto e del cemento”, tra i maggiori simboli della decrepitezza civile e morale di un sistema di potere la cui unica competenza conosciuta è quella in clientele. La vita privata di Gaspari e l’intimità domestica condivisa con la moglie e il figlio gettano una luce diversa sul personaggio pubblico e il racconto si abbandona a una forza centrifuga che spinge verso altre vicende e altre figure, anche minime. I fili della narrazione sono innumerevoli, dipanati e intrecciati a seconda dei casi, talora sovrapposti. Entrano in gioco questioni che coinvolgono l’autore a tal punto da indurlo a mettere in pagina perfino stralci autobiografici, in rapporto più o meno diretto con la figura di Gaspari, abruzzese come lui.

Mauro Orletti è nato a Chieti nel 1977. Si è laureato in giurisprudenza a Bologna, dove vive e lavora. Ha collaborato con la rivista L’Accalappiacani. Settemestrale di letteratura comparata al nulla (Deriveapprodi). Nel 2014 ha pubblicato con Quodlibet “Piccola storia delle eresie“; per “La Vita scolastica” (Giunti scuola) ha scritto la favola “A testa in giù“. Il suo ultimo libro, “Guida alle reliquie miracolose d’Italia“, è uscito nel 2018 sempre per Quodlibet. È presente in varie antologie e ha collaborato alla serie di Sky Arte Sacra Bellezza.

Per informazioni: tel. 0736 259888. WhatsApp 329 1979667. e-mail [email protected]

