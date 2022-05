Rosita è stata premiata per le solide basi morali e per la spiccata attenzione alle tematiche della sicurezza ha commentato il sindaco di Montalto delle Marche Daniel Matricardi

MONTALTO – Nella giornata di ieri, 2 maggio, presso l’auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona, in occasione della Festa dei Lavoratori, la concittadina montaltese Rosita Ciotti, accompagnata dall’assessore Daniela Speca in rappresentanza del Comune di Montalto, è stata insignita dalla Presidenza della Repubblica dell’onorificenza di Maestra del lavoro d’Italia.

Si tratta di un prestigioso riconoscimento a livello nazionale per quei lavoratori del settore privato che si sono particolarmente distinti per doti morali di alto valore in ambito aziendale.

“Rosita è stata premiata per le solide basi morali e per la spiccata attenzione alle tematiche della sicurezza, nonché grazie al suo operato sempre orientato alla diffusione della correttezza e della trasparenza: esempio di perizia e laboriosità per i più giovani e motivo di gioia per l’intera comunità montaltese”, ha commentato il sindaco di Montalto delle Marche Daniel Matricardi.

