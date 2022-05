Buona la prima per i giovani delle Marche nella prova inaugurale dei Campionati di società cadetti. Una medaglia particolarmente apprezzata è stata quella conquistata dalla maceratese Giulia Miconi, che si mette al collo l’argento

ASCOLI PICENO – Buona la prima per i giovani delle Marche nella prova inaugurale dei Campionati di società cadetti (under 16) e del Campionato Cinque Cerchi ragazzi (under 14).

Una medaglia particolarmente apprezzata è stata quella conquistata dalla maceratese Giulia Miconi, che si mette al collo l’argento nella categoria under 23 ai Campionati italiani della 20 chilometri sulle strade di Alberobello.

La 21enne del Cus Macerata realizza un ottimo tempo e migliora nettamente il record personale, con un progresso di un minuto e venti secondi rispetto al crono realizzato a Pescara, nel mese di gennaio.

È anche la terza volta sul podio quest’anno per il gruppo di atleti allenato dal tecnico Diego Cacchiarelli, dopo i bronzi under 23 di Anastasia Giulioni nella 35 km su strada a Pescara e di Alessandro Tanoni nei cinquemila indoor ad Ancona.

Nella 10 chilometri under 18 valida per i Societari torna al successo in una competizione di livello nazionale l’allieva Elisa Marini (Cus Macerata), campionessa italiana cadette nella passata stagione.

La seconda prova del Trofeo nazionale cadetti (under 16) vede invece lo splendido successo di Margherita Discepoli, classe 2008 e quindi al primo anno di categoria.

A Brescia, nei Campionati italiani su pista dei diecimila metri di corsa, bel progresso di Ilaria Sabbatini che arriva all’ottavo posto assoluto, con il record personale abbassato di oltre venti secondi.

