ASCOLI PICENO – Dopo la vittoria di Cremona che ha regalato all’Ascoli un posto nei playoff, i bianconeri si preparano all’ultima partita della regular season contro la Ternana in programma venerdì 6 maggio alle 20.30 al “Del Duca”. A parlare in casa bianconera è Marcel Buchel.

“I playoff di quest’anno e la salvezza dello scorso sono stata la stessa gioia, ma sono due cose diverse – afferma il centrocampista – La salvezza dell’anno scorso è stata come vincere il campionato; giocarsi la possibilità di andare in Serie A non è da tutti, raggiungere i playoff è una cosa unica, finalmente a Cremona li abbiamo messi in sicurezza, è stata una bella soddisfazione davanti a tanta gente. Sono stato a Cremona tanti anni fa, circa dieci anni, mi sono trovato benissimo, una grande società, un grande presidente, però è sempre una soddisfazione vincere contro una ex squadra. Non si può dare nulla per scontato, sembrava che loro volessero festeggiare in anticipo, ma si sono sbagliati. Mi vengono ancora i brividi, Ascoli mi ha dato tutto, mi ha rimesso nella condizione di poter fare quello per cui sono nato, mi sono rimesso in gioco perché prima di venire qui volevo smettere. Quando hai conquistato tutto e lo vedi perdere davanti ai tuoi occhi per merito di altre persone o per scelte, che oggi nel calcio accadono tante volte. Mi faceva quasi schifo questo mondo, poi per fortuna l’Ascoli e anche Ciro Polito hanno creduto in me e mi hanno dato questa possibilità, poi sono stato bravo io, insieme a squadra, staff, tutti, a ritrovare la felicità in questo mondo. Tutto questo mi ha fortificato perché penso che sia fondamentale apprezzare quello che facciamo, sono molto contento di fare i playoff”.

“Venerdì sarà molto importante far bene perché vogliamo giocarci il primo turno in casa – continua Buchel – affronteremo la Ternana come se fosse una partita da playoff perché poi giocheremo subito, qualche giorno dopo, sarà importante approcciarsi bene e prendere fiducia per lo sprint finale, daremo tutto come sempre, proveremo a vincere questa partita. Ci lavoriamo da tanto, vogliamo fare un ulteriore step, che ancora possiamo fare perché questa squadra ha un potenziale enorme, lo sappiamo, il mister lo sa, in qualche partita ci riesce, in altre meno. A Cremona la squadra è stata molto forte, di personalità, ma il meglio ce lo teniamo per i playoff . Sarà un’atmosfera bellissima, poi quando la partita è di sera è l’ideale, ti senti più giocatore, penso che i tifosi daranno quel qualcosa in più, anche se non mancano mai. Sono la nostra forza in più, il dodicesimo uomo in campo, spero e sono convinto che venerdì sarà la prima battaglia per poi fare bene ai playoff”.