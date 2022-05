L’Ascoli Calcio è l’unica altra squadra, riconosciuta dalla UEFA che come simbolo ha Il Picchio “The Woodpeckers” come il Woodbridge Town e per coincidenza entrambe le squadre hanno gli stessi colori sociali e anche la prima maglia a strisce verticali bianche e nere.

ASCOLI PICENO – Accoglienza in grande stile da parte del gruppo dei “Veterani ‘74”, che ha avuto modo di “ospitare” la delegazione inglese dei tifosi del Woodbridge Town Football Club che ieri 5 maggio è arrivata in città e in serata ha partecipato alla cena organizzata dal club.

Una corrispondenza tenuta viva da Piero Travaglini del gruppo Veterani ’74: “Abbiamo fatto visitare la città siamo stati nei posti più rappresentativi e gli abbiamo fatto provare le specialità locali, le olive ascolane fritte, l’anisetta e il tartufo, sono persone calcisticamente inglesi – dichiara Piero Travaglini – oggi saranno in curva nord e si auspicano che l’Ascoli vinca e ovviamente ci aspettano a Woodbridge per fare lo stesso scambio culturale e sportivo. Ci siamo divertiti molto, ci hanno portato anche una bella sorpresa una bandiera con i due stemmi dei club”.

“Una vera e propria sorpresa”, ci racconta Antonella Regnicoli (nella foto sotto con Ben Ramsey capo delegazione tifosi) presente alla serata, i tifosi del Woodbridge sono stati entusiasti della visita in città e di aver asaggiato le specialità locali e italiane compreso la classica Anisetta. sono stati ammaliati dal limoncello e stasera saranno presenti al “Del Duca” per tifare “picchio” d’altronde proprio il Picchio che è l’elemento in comune che ha fatto conoscere le due tifoserie, i The Woodpeckers saranno quindi sugli spalti durante il match Ascoli-Ternana.

Era settembre 2019 quando giunse nella sede dell’Ascoli Calcio una busta contenente una lettera e una sciarpa bianconera con scritto Woodbridge Town e il simbolo del Picchio. Mittente della lettera era Mr. Ramsey, Board Member del “Woodbridge Town Football Club”, squadra inglese del quinto livello della non-league con oltre 135 anni di storia.

“Dopo qualche recente ricerca abbiamo appreso che siete l’unica squadra professionistica soprannominata “I Picchi”, che è anche il nostro soprannome (“The Woodpeckers”)” – scriveva Ben – oltre a questo, condividiamo anche gli stessi colori sociali e le stesse maglie a strisce verticali bianconere. Per via di tutte queste cose che ci accomunano, abbiamo acquisito grande interesse per le sorti dell’Ascoli Calcio 1898”. La lettera si concludeva con l’in bocca al lupo per la stagione e, come dicono nel Suffolk, “Up the Peckers!” (Forza Picchio!!!).

L’Ascoli Calcio raccontò la storia sui propri canali ufficiali, storia che scatenò le reazioni entusiastiche dei bianconeri ascolani. Da quel giorno iniziò una fitta corrispondenza social fra i bianconeri italiani e quelli inglesi e iniziò un’amicizia fra i tifosi del Picchio e i “Peckers”, che seguono costantemente l’Ascoli e che, in segno di ‘friendship’, scesero in campo coi calzettoni rossi lo scorso mese di dicembre in omaggio alla ricorrenza della morte di Costantino Rozzi. La società inglese ha anche dedicato una sezione del sito all’Ascoli: https://www.woodbridgetownfc.com/ascoli

I rappresentanti del Woodbridge, complice la pandemia, hanno dovuto posticipare di un paio di anni la visita ad Ascoli Piceno e finalmente nel giorno dell’ultima partita di Campionato, saranno allo stadio Del Duca per assistere dalla Curva al match Ascoli-Ternana. Saranno in nove: Ben Ramsey, che lo scorso mese di ottobre aveva assistito alla sua prima partita al Del Duca, due membri del CdA, il giardiniere del club, il padre del capitano del Woodbridge e quattro tifosi.

Il Woodbridge Town Football Club è stato formato a seguito di una riunione tenutasi il 23 luglio 1885 e la prima partita è stata giocata tra i membri del club, “The Hornets” e “The Wasps” sul campo di Farlingaye Hall. La prima partita registrata contro un altro club ebbe luogo il 7 novembre 1885 quando il St Helens (Ipswich) fu sconfitto 10-0. Nel 1885 c’è stata anche la formazione della Suffolk County Football Association con Woodbridge Town come uno dei membri fondatori, e Woodbridge ha avuto l’onore di diventare il primo vincitore della Suffolk County Senior Cup dopo aver battuto l’Ipswich Town 3-1 nella finale a Portman Street. Attualmente il Woodbridge Town FC milita nella Premier Division della Eastern Counties League nona divisione inglese e gioca al Notcutts Park.

Woodbridge è un paese di 10 956 abitanti della contea del Suffolk, in Inghilterra. È situata a circa 13 chilometri della costa, lungo il fiume Deben, a est di Londra vicino Ipswich. Alcuni ritrovamenti archeologici dimostrano che la zona era abitata sin dai tempi del Neolitico, nonostante in epoca romana rimase sotto il dominio di Roma per circa 300 anni, le testimonianze della presenza romana sono molto scarse. Agli inizi del VII secolo re Redwald dell’Anglia orientale assurse al ruolo di Bretwalda, ovvero il sovrano più potente di tutta l’Inghilterra.

Lo stadio del Woodbridge Town (foto pagina Facebook ufficiale Woodbridge Town F.c)

