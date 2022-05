ANCONA – E’ stato approvato dalla Giunta regionale, nel corso dell’ultima seduta, il Piao, 2022-2024, il nuovo strumento di programmazione integrata delle attività e dell’organizzazione della Regione Marche. “Un documento fondamentale – spiega l’assessore regionale al Personale, Guido Castelli – che apre la strada a un innovativo percorso di transizione amministrativa, sia per il reclutamento e l’ottimale impiego delle risorse umane ma anche e soprattutto per il più efficiente funzionamento complessivo della macchina amministrativa, transizione funzionale all’efficace ed efficiente utilizzo dei fondi del Pnrr”.

Nello specifico, sono state definite le linee-guida generali per tutte le strutture regionali, per l’Usr e per le Agenzie regionali (Ars, Arpam e Assam) ed è stato delineato un percorso di costruzione sinergica, organizzata, integrata e partecipata, con l’attivazione di un Laboratorio formativo ad hoc e l’istituzione di due gruppi di lavoro dedicati: lo staff per la redazione, gestione e monitoraggio del Piao, coordinato dalla Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali, e la Rete Piao-Pop e Integrità (Persone, Organizzazione, Processi ed Integrità), ossia il gruppo dei referenti dipartimentali per tutti gli aspetti integrati di pianificazione.

“Questo percorso e modus operandi – dice Castelli – ha consentito di lavorare contemporaneamente sul capitale umano, sull’organizzazione e sulle procedure, su un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, garantendo il coordinamento dei relativi strumenti e obiettivi, rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione, già presenti nell’amministrazione”.

Nel Piao tutte le attività nascono e si sviluppano nell’ambito di un sistema a cascata in cui la priorità strategica viene esplicitata in obiettivi strategici, misurati con indicatori di risultato, e a loro volta espressi in obiettivi operativi.

“Il Piao – dichiara ancora Castelli – in virtù del suo approccio integrato, diviene un documento unico in cui confluiscono vari atti di programmazione, riorganizzati in sezioni e sottosezioni. Si parte dalla scheda anagrafica dell’amministrazione, per proseguire poi alla sezione che tratta di valore pubblico, performance e anticorruzione, fino a quella che presenta la visione di strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, includendo in essa il Piano triennale del fabbisogno del personale, l’organizzazione del lavoro agile e la formazione del personale. Per finire con le attività di monitoraggio dei vari ambiti di pianificazione”.

