MONTALTO DELLE MARCHE – Era il 9 marzo scorso quando è arrivata la notizia di Montalto scelta come borgo pilota marchigiano vincitore del Piano Nazionale Borghi del Pnrr e “Metroborgo MontaltoLab – Presidato di Civiltà Future” è il nome del progetto che, proprio grazie ai finanziamenti del Pnrr, diventerà realtà nei prossimi mesi e anni.

Nel frattempo l’Amministrazione comunale, per il secondo anno consecutivo, ha rinnovato l’impegno concreto per contrastare le conseguenze dovute alla pandemia, proprio in questo momento storico in cui la crisi dell’aumento dei prezzi sta nuovamente mettendo in difficoltà le attività del territorio.

È stato quindi velocizzato l’iter di erogazione dei contributi per supportare le piccole e micro imprese commerciali e artigiane che, oltre alla loro importanza commerciale, hanno l’imperdibile ruolo di tenere vitale il tessuto sociale montaltese.

Con l’approvazione del bilancio di previsione è stato poi rinnovato e reso una pratica permanente il bonus nascita per le famiglie montaltesi con nuovi nati.

Sempre nell’ambito del supporto alla cittadinanza e nella consapevolezza che il benessere di una città dipenda in primis da quello degli abitanti, dopo molti anni è stato pubblicato il bando finalizzato a stilare una graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari.

Infine quello che continua ad essere il faro di questa Amministrazione si è concretizzato anche nella partecipazione di Montalto alla Bit (Borsa Internazionale del Turismo), ottima occasione per confrontarsi con altre realtà del settore e per trovare nuovi spunti e margini di miglioramento.

Piene di entusiasmo sono le parole del sindaco di Montalto Daniel Matricardi, che dice: ““Continuiamo a lavorare con lo sguardo volto alla Montalto che verrà e con i piedi ben saldi sulle nostre radici”.

