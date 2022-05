ASCOLI PICENO – Un tuffo nel passato tra i ricordi, i protagonisti e le storie di Ascoli per riscoprirla così com’era cinquanta anni fa all’interno della suggestiva cornice dell’Antica Osteria Ascolana, giovedì 12 maggio, alle ore 17,30, in occasione della presentazione del libro “La macchina del tempo” di Giuseppe Gagliardi.

Un’occasione per riscoprire l’Ascoli di una volta in maniera coinvolgente attraverso un libro molto originale a metà tra racconto e saggio storico e dalla narrazione quasi fiabesca, considerando che ha per protagonista una vecchia automobile, stratagemma attraverso il quale l’autore fa rivivere e riscoprire al lettore la città di cinquant’anni fa, con personaggi, luoghi ed eventi lontani che riaffiorano nostalgicamente alla memoria, frutto di un’attenta ricerca storica. Un volume arricchito anche da numerose suggestive fotografie della Ascoli di una volta.

