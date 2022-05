La Società bianconera, nel ricordare che è dovere deontologico del giornalista verificare “le voci” e non diffondere illazioni prive di fondamento, si riserva di intraprendere ogni azione legale a tutela della propria immagine e dei propri diritti.

ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. smentisce categoricamente le illazioni riportate da un sito web circa l’interessamento del Patron bianconero Massimo Pulcinelli nei confronti della società Lecco Calcio.

Il numero uno di Corso Vittorio Emanuele è concentrato esclusivamente sull’Ascoli Calcio e sulla fase finale della stagione agonistica e non ha interesse alcuno verso qualsivoglia club diverso dall’Ascoli Calcio. L’articolo in questione sortisce l’effetto di destabilizzare l’ambiente in un momento estremamente delicato che richiede massima concentrazione.

L’articolo di riferimento di Lecco Channel News in cui si cita Massimo Pulcinelli come interessato al Lecco Calcio

