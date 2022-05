ASCOLI PICENO – Un nuovo evento culturale ad Ascoli Piceno, organizzato dalla libreria Prosperi. Sabato 14 maggio, alle ore 18, a largo Crivelli, la piazza antistante la Libreria Prosperi, il filosofo Francesco D’Isa presenterà il libro “L’assurda evidenza. Un diario filosofico” pubblicato da Tlon. .Dialogherà con l’autore Alessandro Poli. In caso di pioggia l’incontro si svolgerà all’interno della libreria.

Il libro è il diario di bordo di un viaggio esistenziale e filosofico, che annoda in modo inestricabile vita vissuta e vita pensata. Francesco D’Isa racconta la propria esperienza di pensiero che spazia in modo originale dalla filosofia occidentale al pensiero buddhista e zen, ponendo domande autenticamente filosofiche e quindi umanissime: perché soffriamo? Che cosa esiste davvero?

Francesco D’Isa é nato a Firenze nel 1980. Di formazione filosofo e artista visivo, ha esposto in gallerie e centri d’arte contemporanea. Dopo l’esordio con la graphic novel (Nottetempo, 2011), ha pubblicato saggi e romanzi per Hoepli, Effequ, Tunué e Newton Compton. Il suo ultimo saggio è contenuto in “Trilogia della Catastrofe” (Effequ, 2020), mentre il suo ultimo romanzo è “La Stanza di Therese” (Tunué, 2017). Direttore editoriale di “L’Indiscreto“, scrive e disegna per varie riviste.

