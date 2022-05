CASTORANO – Nuovo calendario di eventi in programma nel mese di maggio a Castorano.

Si parte il 14 maggio, alle ore 18, presso la Sala Consiliare e la Torre Civica, con l’inaugurazione della mostra di Genti Tavanxhiu, che resterà aperta al pubblico fino al 9 giugno. Il titolo della mostra è Id, dal verbo latino “videre”, dal greco “idea” e, secondo la teoria psicoanalitica di Sigmund Freud, Id (o Es) è quella istanza intrapsichica che rappresenta la voce della natura nell’animo dell’uomo. L’artista presenterà una serie di sculture e quadri per introdurre al pubblico il tema del “Videre” che, come spiega l’artista, “vuol dire vedere rispetto all’immagine, indicando sia l’atto meccanico che quello percettivo”.

“Inauguriamo la mostra di un cittadino che vanta varie presentazioni a eventi internazionali – ha commentato il consigliere con delega alla Cultura, Daniela Vittori. “Continua così il progetto nato per la candidatura di Ascoli Piceno come città della Cultura nel 2024 per la promozione culturale e turistica di tutto il territorio; anche se non abbiamo raggiunto l’obiettivo, rimane il bel clima di collaborazione che è nato durante la candidatura. Ascoli non si è presentata da sola ma ha coinvolto tutti i Comuni più piccoli della provincia”.

Genti Tavanxhiu è nato nel 1973 a Shkodra, in Albania. Dal 1993 vive e lavora in Italia, nel cuore del Piceno, dove ha stabilito il suo atelier di scultura. Istruitosi in diversi Paesi, Genti plasma la sua performance artistica come genere ibrido: la sua creatività origina da una grande energia, che dà vita ad uno stile dall’espressività astratta. Negli ultimi anni si è dedicato anche all’arte figurativa, mettendo in mostra la sua sensibilità artistica. Tavanxhiu è manager per l’Albania e agente per l’Italia nell’AIESM (International Association for Monumental Sculpture Events) e membro, in Cina, dell’ISSA (International Sculpture Symposium Alliance). La sua carriera artistica è di taratura internazionale e vanta la partecipazione e la direzione di numerosi simposi, dove ha realizzato opere pubbliche, mostre personali ed eventi culturali, ottenendo premi e riconoscimenti. Le sue sculture monumentali sono esposte in svariati luoghi pubblici in tantissimi paesi del mondo.

“Con gli eventi che abbiamo programmato a maggio cerchiamo di ripartire dopo due anni di pandemia. Invitiamo i cittadini a partecipare, a stare insieme, quando è possibile all’aria aperta, per riprendere quella convivialità che ci è mancata – ha dichiarato il sindaco Graziano Fanesi.

Gli appuntamenti di maggio sono:

19 maggio, ore 15 – Inaugurazione della nuova biblioteca;

21 maggio, ore 16 – passeggiata al centro storico con visita al museo organizzata da Us Acli

21 maggio, ore 17,30 -Inaugurazione museo comunale “Giacomo Speca”;

22 maggio, ore 9,30 – Move Week: “Vita e Vite: passeggiata tra le colline e i vigneti di Castorano”

Per prenotazioni chiamare lo 0735-657465, entro il 20 maggio

