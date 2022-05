ASCOLI PICENO – Nasce il gruppo “artAP” dalla volontà di artisti imprenditori del campo della ceramica ascolana e non solo, di unirsi per collaborare nella realizzazione di opere ed interventi artistici per il proprio territorio e quello internazionale. Il gruppo è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato l’assessore al commercio Nico Stallone e il direttore artistico nonchè vice presidente della Caffè Meletti, l’architetto Anna Monini.

Come prima iniziativa artAp sceglie di partecipare all’evento nazionale Buongiorno Ceramica organizzato dall’AICC, Associazione Nazionale Città della Ceramica, contribuendo così ad incrementare il già nutrito programma previsto per lo stesso dal comune di Ascoli Piceno. Questa si terrà presso lo storico Caffè Meletti e vedrà coinvolto l’intero gruppo nella mattinata di domenica 22 maggio in una performance che legherà il caffè alla tazzina in ceramica.

Mentre gli artisti si esibiranno in presa diretta nello spazio adiacente alla piazza del Popolo, nei tavoli esterni del Meletti il caffè verrà servito in tazzine esclusive di ceramica realizzate appositamente per l’occasione da 9 artisti differenti.

Alla performance artistica si aggiunge anche un’esposizione di opere in ceramica presso le vetrine dello storico caffè ascolano nei giorni di sabato 21 e domenica 22 maggio.

All’iniziativa che prende il nome di “Ascoli in Ceramica e Caffè” per omaggiare anche con lo stesso acronimo AICC, l’associazione Nazionale città della ceramica organizzatrice, parteciperanno gli artisti Andrea Fusco, Anna Maria Falconi, Barbara Collina, Barbara Petrelli, Barbara Tomassini, Cinzia Cordivani, Giulia Alessi, Luciano Caponi, Patrizia Bartolomei.

