ASCOLI PICENO – Giornata di sinistri nel capoluogo, oggi 13 maggio.

Incidenti ad Ascoli Piceno. Scontro scooter-auto vicino via De Dominicis, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale, un 54enne è stato portato al Torrette di Ancona in eliambulanza.

E’ finito invece all’ospedale di Ascoli un 34enne per un altro scontro nella zona industriale di Ascoli. Rilievi affidati ai Vigili Urbani.

