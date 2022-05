Gli aiuti saranno a sostegno delle spese per le utenze domestiche, per il canone dell’abitazione di residenza e per buoni spesa

SPINETOLI – L’Amministrazione comunale di Spinetoli pubblica un avviso per l’erogazione di contributi a favore dei nuclei famigliari più esposti agli effetti economici derivanti dalla pandemia.

Gli aiuti saranno a sostegno delle spese per le utenze domestiche (acqua, luce e gas), per il canone dell’abitazione di residenza e per buoni spesa.

I tre interventi non sono cumulabili e l’istanza potrà essere presentata esclusivamente per una delle tipologie di contributo e una sola volta.

“Abbiamo ritenuto opportuno riaprire nuovamente il bando – commenta l’Assessore Germana Gagliardi – il quinto dal 2020, per aiutare le famiglie in difficoltà per la pandemia e ora, soprattutto, per i rincari delle utenze che si sono verificati a seguito del conflitto in Ucraina. Un segno che ribadisce come per il Comune di Spinetoli l’attenzione verso i più bisognosi continua a essere alta.”

Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare istanza, entro e non oltre il 30 maggio, utilizzando il modello di domanda:

scaricabile dal sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto, oppure disponibile in formato cartaceo presso lo Sportello Sociale del Comune di Spinetoli (orari riportati nell’avviso), Via Salaria snc, accanto al Bar Manhattan.

