Fissato inoltre a partire dal 4 luglio il raduno per la prossima stagione agonistica

ASCOLI PICENO – Conclusa la stagione agonistica due giorni fa con la sfida playoff col Benevento, l’Ascoli Calcio proseguirà la preparazione fino a giovedì 19 maggio: il programma prevede un allenamento pomeridiano al Picchio Village nei primi tre giorni della settimana (ore 15) e un test congiunto con la primavera giovedì pomeriggio allo stadio Del Duca a porte aperte. Per tutti i tifosi bianconeri sarà l’occasione per salutare i propri beniamini prima del rompete le righe che scatterà dopo la partita.

Intanto è già iniziata la programmazione per la prossima stagione, che vedrà l’Ascoli disputare il ventiseiesimo Campionato di Serie B. Lunedì 4 luglio è fissato il raduno in città e, dopo i primi giorni di test e visite mediche ad Ascoli Piceno, il team bianconero partirà per il ritiro precampionato.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.