Fortunatamente non ci sarebbero conseguenze gravi per le persone coinvolte. Sul posto anche le Forze dell’Ordine

ASCOLI PICENO – Sinistro nella notte tra il 15 e 16 maggio in provincia di Ascoli.

Vicino ad Appignano del Tronto incidente stradale per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Un’auto si è ribaltata, sul posto 118 e pompieri per i soccorsi. Fortunatamente non ci sarebbero conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.