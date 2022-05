ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 16 maggio, dal sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti.

D’intesa con gli assessori Monica Acciarri e Donatella Ferretti, assumerò le deleghe a Cultura e Turismo. In questo modo potranno procedere di pari passo e in maniera sinergica due settori cruciali per la città e per tutto il territorio, nell’ottica del proseguimento di quell’ambizioso progetto culturale cui abbiamo dato il via attraverso la candidatura di Ascoli & Piceno a Capitale Italiana della Cultura 2024. Seppur l’esito finale del percorso non ci ha visto vincitori, il nostro progetto andrà avanti. E lo farà attraverso una governance culturale sempre più ampia, che coinvolga tutti i sindaci dei Comuni della nostra provincia, i vari operatori pubblici e gli stakerholders privati. E che vedrà il Comitato Ascoli 2024 assumere un ruolo primario e di regia all’interno di un percorso culturale che vuole ampliare la propria visione fino al 2030. Contestualmente, all’assessore Donatella Ferretti, stimata professoressa e donna da sempre legata al mondo scolastico, andranno le deleghe a Scuola, Pubblica Istruzione e Mense Scolastiche. Tematiche che rivestono un ruolo fondamentale nella nostra comunità e sulle quali, come Amministrazione Comunale, vogliamo ulteriormente focalizzare e implementare la nostra attenzione, per accrescere la proposta didattica, educativa e formativa dei nostri ragazzi. Allo stesso tempo, proseguirà la strada intrapresa per rendere la nostra Ascoli sempre più smart e digitale. L’assessore Monica Acciarri, che grazie alla sua esperienza nel campo della progettualità sarà in grado di intercettare bandi e fondi per il territorio, coniugherà l’impegno nella nostra Giunta con quello di consigliere di parità nella Regione Marche: a lei resterà pertanto la delega a Smart City e andranno quelle a Transizione Digitale e Politiche Comunitarie.

