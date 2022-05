Ancora due eventi in città: il 19 maggio verrà inaugurata la biblioteca, mentre il 22 maggio sarà la volta della Move Week.

L’inaugurazione della nuova biblioteca si terrà giovedì 19 maggio alle ore 15. Il locale scelto è stato ristrutturato tempo fa, ed è stato utilizzato come Sala consiliare fino a quando la sala all’interno del Comune non è stata ristrutturata.

Grazie a due finanziamenti regionale, di 2 mila euro ciascuno, sono stati acquistati libri per bambini da zero a sei anni, che saranno utilizzati anche dalle scuole. Quella di Castorano è entrata a far parte della rete regionale delle biblioteche marchigiane.

Il Move Week, invece, è un’iniziativa della Uisp, ed è il più grande evento sportivo comunitario in Europa: un’intera settimana dedicata alla promozione dello sport e dell’attività fisica.

La passeggiata di 4 chilometri (adatta a tutti) tra le colline e i vigneti di Castorano si chiamerà: “Vita & Vite” e si terrà domenica 22 dalle 9:30, con partenza da Piazza Roma.

“Ospitiamo un importante evento, che consentirà ai partecipanti di stare insieme all’aria aperta – commenta il sindaco Graziano Fanesi – con una tappa presso la cantina ClaraMarcelli. Quella delle nostre colline in fiore sarà un’immagine che delizierà il palato di tutti”.

Daniel Ficcadenti, il presidente della Uisp provinciale, sottolinea i principi dell’evento, che sono il movimento, l’ambiente e la nutrizione: “Il movimento è necessario per riscoprire la vitalità. Il Move Week si terrà in 80 città e coinvolgerà 30 mila partecipanti in tutta Italia. L’evento di Castorano sarà aperto a 100 persone e verranno donati loro dei gadget”.

