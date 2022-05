ASCOLI PICENO- Si conclude la stagione concertistica della Società Filarmonica Ascolana, realizzata in collaborazione con AMAT e comune di Ascoli Piceno, sabato 21 maggio, alle ore 21, al teatro Ventidio Basso, con il concerto “Somebody to love. Omaggio alla musica dei Queen”, che vedrà protagonista l’orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese.

Sul palco l’eclettico Roberto Molinelli, compositore di musiche per il cinema e in più occasioni arrangiatore e direttore dell’orchestra Rai del Festival di Sanremo, con i quaranta elementi dell’Orchestra dell’I.S.A., gli attori Giuseppe Esposto e Fabrizio Bartolucci, il soprano Sara Borrelli, il vocalist Antonello Carozza e il gruppo vocale Vocal Eight, per la regia di Claudio Salvi.

Brani epici come God save the queen, Bohemian rhapsody, Somebody to love, Radio Ga Ga, The show must go on, capolavori immortali che continuano a sfidare il tempo coinvolgendo un pubblico di ogni età, verranno proposti al pubblico in un appassionante racconto drammaturgico della vicenda umana e artistica di Freddie Mercury, vera icona del suo tempo e della sua band, punto di riferimento musicale e di costume. Un concerto-evento che con la sua potenza e la sua varietà riesce a unire intere generazioni attraverso la musica dei Queen, grandi musicisti e innovatori, protagonisti assoluti di una stagione irripetibile.

Per informazioni 388 8420863 – 347 6110062.

Prevendite: biglietteria del Teatro 0736 298770, circuito Amat/vivaticket, anche on line.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.