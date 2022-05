ASCOLI PICENO – Nuovo evento ad Ascoli Piceno organizzato dalla libreria Prosperi. Sabato 21 maggio, alle ore 18, lo scrittore Attilio Carpani presenterà il libro “I calici di Petra” pubblicato da Epika Edizioni. L’evento si svolgerà in largo Crivelli, la piazza antistante la libreria. Dialogheranno con l’autore Giulia Agostinelli e Carol Carosi. In caso di pioggia l’incontro si svolgerà all’interno della libreria.

L’ispettore di Polizia Paride Boccanera ha lasciato il lavoro sul campo per quello d’ufficio per stare vicino alla figlia, ma l’improvvisa e perentoria richiesta del suo superiore di seguire un caso, lo fa uscire dal torpore in cui era caduto. Seppure con riluttanza, coadiuvato da un vecchio collega, deve accettare un caso inquietante: senza alcun motivo apparente una donna è stata uccisa con modalità che fanno pensare a un rituale satanico e sulla scena del crimine viene ritrovato un prezioso calice con incrostazioni di sangue. La serie di omicidi non si arresta, altre donne vengono uccise, tutte con lo stesso modus operandi e all’ispettore viene imposto di collaborare con Michele, un misterioso agente del Vaticano. Un ultimo imprevedibile assassinio porterà Boccanera a compiere scelte dalle quali dipenderà, ancora una volta, la vita delle persone che gli sono più care.

Attilio Carpani, classe 1976, è nato ad Ascoli Piceno, è laureato in Economia e Commercio e risiede a Folignano. Da sempre attivo nel volontariato, ama leggere e conoscere nuovi paesi. Durante i suoi viaggi ha maturato esperienze e fatto incontri che lo hanno profondamente segnato e arricchito. “I Calici di Petra” segue l’esordio di “Il marchio degli Eletti” del 2020, sempre edito da Epika Edizioni.

Per informazioni: tel. 0736 259888 . WhatsApp 329 1979667

e-mail [email protected]

