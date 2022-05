Il corso di primo livello Open Water si terrà presso la Piscina Comunale di Ascoli Piceno e prevede una prima fase dedicata alla teoria per poi affrontare l’esame finale in una località di mare

ASCOLI PICENO – Ha preso il via, presso piscina comunale di Ascoli Piceno, il ciclo di lezioni di subacquea a cura della ASD Polisportiva “MAMA”.

Si tratta di un corso di primo livello Open Water tenuto da Istruttori nazionali ed esperti della affascinante disciplina.

Gli allievi (10) sono pronti dunque a mettere in pratica i rudimenti e le tecniche acquisite nell’ambito della prima fase dedicata alla teoria e alla conoscenza generale della subacquea. Al termine delle sedute in acqua, gli aspiranti sub saranno pronti per affrontare l’esame finale, stavolta in una località di mare, in calendario nel mese di giugno.

Si ricorda che, una volta superato l’ultimo step finale, sarà rilasciato loro dagli istruttori, il brevetto di “Open Water Diver“. Un importante attestato utile per effettuare immersioni fino a 18 metri di profondità.

Per informazioni ed iscrizioni, è possibile scrivere a [email protected] oppure chiamare l’associazione sportiva al numero 3474655311.

