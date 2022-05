Sul posto 118 e Forze dell’Ordine per soccorsi e rilievi, dinamica del sinistro in fase di accertamento

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Scontro nella tarda mattinata del 19 maggio.

Poco prima delle 13 incidente stradale fra mezzi sulla Salaria vicino a Stella di Monsampolo del Tronto.

Sul posto 118 e Forze dell’Ordine per soccorsi e rilievi, dinamica del sinistro in fase di accertamento.

Eliambulanza in azione per il trasporto di un ferito al Torrette di Ancona per ulteriori cure mediche e accertamenti.

