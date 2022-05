ASCOLI PICENO – Anche quest’anno il Circolo Acli Oscar Romero vuole ricordare lo storico incontro avvenuto il 23 maggio

2015 tra Papa Francesco e le Acli in occasione del settantesimo anniversario della fondazione dell’associazione e per l’occasione ha organizzato per domenica 22 maggio, in collaborazione con l’Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Diocesi di Ascoli Piceno e con il comitato regionale Marche dell’Unione Sportiva Acli Aps e con Qualis lab – analisi cliniche, l’ iniziativa culturale “Le tracce della devozione ascolana: monumenti funebri ed edicole votive”.

L’appuntamento è alle ore 15,30 presso il santuario di San Serafino da Montegranaro ad Ascoli per poi percorrere un itinerario cittadino artistico e culturale predisposto dalla guida turistica abilitata Valentina Carradori. Si tratta della sesta edizione di una iniziativa che ha sempre coinvolto numerosi cittadini e che si è svolta due volte a Pagliare del Tronto, con partenza dal Santuario del Cuore Immacolato di Mario, e già tre volte con partenza dal Santuario di San Serafino da Montegranaro ad Ascoli.

La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotare con un messaggio al numero 393 9365509 entro il 19 maggio, indicando nome e cognome di chi partecipa e la data della manifestazione. E’ previsto un tetto massimo di 100 partecipanti.

