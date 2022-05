ASCOLI PICENO – Rinviato a data da definire il concerto “Somebody to love. Omaggio alla musica dei Queen” dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, previsto al teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno sabato 21 maggio, nell’ambito della stagione Concertistica della Società Filarmonica Ascolana in collaborazione con AMAT e Comune di Ascoli Piceno, a causa dello stato di positività al Covid-19 di uno degli artisti.

Sarà cura degli organizzatori comunicare appena possibile la nuova data per la quale rimangono validi i biglietti già acquistati.

Per informazioni: biglietteria del Teatro 0736 298770, AMAT 071 2072439.





Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.