ASCOLI PICENO – Il Professor Alessandro Orsini arriva ad Ascoli per una delle sue lezioni-spettacolo sulla guerra in Ucraina.

Dopo la prima tappa al Teatro Sala Umberto di Roma e l’appuntamento del 23 maggio presso Teatro 4 Mori di Livorno, l’esperto di sociologia dei fenomeni politici calcherà il palco del Teatro Ventidio Basso. L’appuntamento è fissato per lunedì 6 giugno alle ore 21.

Ad annunciare il motivo della scelta del nostro capoluogo è lo stesso Orsini sulla sua pagina facebook: “Ascoli Piceno l’ho scelta io e voluta fortemente come tappa delle mie lezioni sull’Ucraina nei teatri d’Italia perché è una delle città più belle del mondo; perché ogni volta che metto piede ad Ascoli, e per mia fortuna capita assai spesso, vorrei non uscire mai più da tutta quella meraviglia”.

