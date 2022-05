ASCOLI PICENO – Appuntamento ad Ascoli con il progetto “Buongiorno ceramica!” che prevede una serie di eventi per adulti e bambini presso il Museo dell’arte ceramica, nato dalla volontà di valorizzare questa espressione artistica dopo il riconoscimento di Ascoli Piceno da parte del CNC – Consiglio Nazionale Ceramico, nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico, come zona di affermata tradizione ceramica. Sarà, quindi, nel chiostro e nei suggestivi spazi attigui della chiesa romanica di San Tommaso che, sabato 21 e domenica 22 maggio, si terranno gli incontri organizzati dal professor Stefano Papetti, direttore delle civiche collezioni, in accordo con l’assessorato alla Cultura e in collaborazione con Integra – Gestione Integrata Sistemi per la Cultura, Soc. Coop. Il Picchio – Consorzio di Cooperative Sociali, gestori dei Musei Civici di Ascoli Piceno, e con Anffas ODV di Ascoli Piceno.

“Buongiorno Ceramica!” è un progetto promosso e organizzato da AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica, che si tiene ogni anno, dal 2018, nel terzo fine settimana di maggio. Due giornate alla scoperta della ceramica artistica e artigianale italiana, tra antiche tradizioni e nuove sensibilità, un’esperienza partecipativa dal vivo e in totale sicurezza, che valorizza piccoli centri storici, siti di valore artistico e paesaggistico, musei, atelier, laboratori, botteghe, fornaci, artisti e artigiani.

Di seguito il calendario completo di tutti gli eventi che si terranno nel Museo dell’Arte Ceramica di Ascoli Piceno in occasione di “Buongiorno Ceramica!“:

Sabato 21 maggio 2022 dalle ore 10,00 alle 12,30

Le mani in creta con Anffas

Attività a cura di Anffas ODV Ascoli Piceno per bambini e genitori, costo € 5,00/pax (il ricavato verrà devoluto all’Anffas di Ascoli Piceno), massimo 10 pax/h.

La ceramista Lorena Squarcia e il vasaio Alessandro Lisa illustreranno le varie fasi di realizzazione di un prodotto ceramico: manipolazione dell’argilla; smaltatura e decorazione di un manufatto; dimostrazione e realizzazione di vasellame al tornio.

Sabato 21 maggio 2022 dalle ore 16,00 alle 18,00

Angeli cerAmici

Attività a cura dei Musei Civici di Ascoli Piceno per adulti, costo € 5,00/pax, posti limitati.

L’angelo, colui che annuncia e media, è una figura che ha scandito la storia dell’arte. Si va alla scoperta della sua evoluzione iconografica e si ammireranno alcuni esempi presenti nel Museo dell’Arte Ceramica di Ascoli Piceno accanto al prof.essor Stefano Papetti, direttore delle civiche collezioni e Silvia Fiorentino, artista che espone le sue opere dal 30 aprile al 06 novembre 2022 presso gli spazi espositivi della medesima struttura. Quattro angeli, infatti, rappresentano l’incipit narrativo della personale Economia dell’originario poiché per la poetessa, pittrice, autrice di installazioni e ceramista è una delle figure iconiche spirituali che dialogano meglio con il contemporaneo. Seguirà un laboratorio di manipolazione a cura del Dipartimento educativo dei Musei Civici di Ascoli Piceno in cui i partecipanti potranno realizzare la propria figura angelica.

Domenica 22 Maggio 2022 dalle ore 10,30 alle ore 12,30

Un’impronta nell’arte ceramica

Attività a cura del Dipartimento educativo dei Musei Civici di Ascoli Piceno per bambini da 5 a 11 anni, costo: 5,00 euro/pax, posti limitati.

In occasione della manifestazione di interesse Buongiorno Ceramica, il Dipartimento educativo dei Musei Civici di Ascoli Piceno propone un’attività didattica per bambini dedicata allo stampo ceramico, una complessa tecnica che permette la riproduzione di prodotti artistici. I partecipanti realizzeranno il cosiddetto ‘negativo’ personalizzando la base di argilla con foglie, arbusti ed elementi naturali e lo utilizzeranno per creare originali tazzine e piattini da tè.

Domenica 22 maggio 2022 dalle ore 15,00 alle 18,30

Le mani in creta con Anffas

Attività a cura di Anffas per bambini e genitori, costo € 5,00/pax (il ricavato verrà devoluto all’Anffas di Ascoli Piceno), massimo 10 pax/h.

La ceramista Lorena Squarcia e il vasaio Alessandro Lisa illustreranno le varie fasi di esecuzione di un prodotto ceramico: dimostrazione e realizzazione di vasellame al tornio; manipolazione dell’argilla; smaltatura e decorazione di un manufatto. L’evento include una performance estemporanea del maestro Paolo Lazzarotti.

Per l’occasione sarà possibile visitare gratuitamente il Museo dell’Arte Ceramica di Ascoli Piceno, dove verranno esposte anche opere ceramiche di sette eccellenze ascolane.

Informazioni utili:Il Museo dell’Arte Ceramica di Ascoli Piceno è ubicato in Piazza San Tommaso. Sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 osserverà i seguenti orari: 10,00 – 13,00 / 15,00 – 19,00. Per partecipare agli appuntamenti è necessaria la prenotazione: 0736 298213 | 333 327 6129.

Per maggiori informazioni: www.ascolimusei.it; [email protected]; FB & IG @ascolimusei.

Gli ingressi e tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19. E’ raccomandato di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

