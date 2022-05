L’inaugurazione è prevista per sabato 21 maggio alle ore 17,30 e sarà preceduta da una passeggiata per il centro storico organizzata dall’UsAcli.

CASTORANO – Riapertura a Castorano del Museo comunale Arti e Mestieri della civiltà contadina “Giacomo Speca”, la cui inaugurazione è prevista per sabato 21 maggio alle ore 17,30. Dalle ore 16,00, però, si potrà partecipare alla passeggiata per il centro storico organizzata dall’UsAcli, che partirà da piazza Umberto I e terminerà con la visita al museo.

“Il museo Speca è nato anni fa, ma per lungo tempo non è stato sufficientemente valorizzato– ha affermato il sindaco, Graziano Fanesi. “Grazie al lavoro di operai comunali e dei volontari, abbiamo ristrutturato le opere presenti e modificato l’illuminazione. Ringrazio il presidente del Bim, Luigi Contisciani, per aver contribuito alla riapertura”.

“Mi complimento per l’iniziativa che portate avanti – ha risposto Contisciani, che fa parte anche del comitato Ascoli Città della Cultura. “Il Bim ha intrapreso il percorso di valorizzazione non solo di 17 comuni del bacino, ma dell’intero territorio piceno, composto da 33 comuni, per promuovere la cultura e il turismo. Sono 85 i musei che hanno aderito, formando così la rete museale più grande d’Italia. Progetto culturale degli immateriali ampio e virtuoso che verrà promosso da un portale in cui si potrà trovare il calendario di tutti gli eventi del territorio”.

“La riapertura del museo è stata veicolata da tutto il discorso di Ascoli città della Cultura – ha concluso il Consigliere con delega alla Cultura, Daniela Vittori – Si è finalmente creata una rete in cui tutti i piccoli musei possono stare insieme e comunicare. A Castorano in questi giorni c’è molto entusiasmo. In qualche maniera il Museo Speca dà voce alle persone anziane e alle loro tradizioni. Rappresenta uno sguardo al passato, per trasmetterlo alle generazioni future”.

