COMUNANZA – Quella del 2022 sarà l’estate in cui torneremo a condividere la bellezza e la magia dei grandi concerti.

Per celebrare questa ricorrenza il Comune avrà il piacere di ospitare una della maggiori artiste del panorama contemporaneo: Noemi.

Un’artista dalla voce inconfondibile che, fin dagli esordi, ha incantato pubblico e critica, attraverso la straordinaria capacità di padroneggiare cifre stilistiche differenti, volteggiando con classe e maestria tra il pop e il soul, tra l’R’n’B e il blues.

Dopo l’esordio all’edizione di X-Factor del 2009 Noemi ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti: ha calcato per ben 7 volte il palco del Festival di Sanremo partecipato come giudice a The Voice, conseguito un incredibile numero di dischi di platino ed inanellato una ragguardevole serie di successi discografici.

Per la città è un onore poter ospitare questa brillante cantante in occasione del suo tour estivo “Live Outdoor 2022“.

Di seguito le info utili:

Data: 8 luglio 2022

Luogo: Comunanza, area impianti sportivi

Costo biglietto: 20 euro

Per i residenti sarà possibile usufruire di uno sconto speciale, per loro il biglietto costerà 13 euro.

Per ulteriori informazioni: 0736 845359

