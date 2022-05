In tutto sono 7 gli investimenti (circa 9 milioni di euro) ottenuti in forma associata, grazie al partenariato dell’Ambito 23 con gli Ats

ASCOLI PICENO – Sono state ammessi a finanziamento i progetti di “Missione 5”, per la coesione e l’inclusione, presentati dall’Ats 23 e che coinvolge i 7 comuni di Appignano, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Offida e Spinetoli.

In tutto sono 7 gli investimenti (circa 9 milioni di euro) ottenuti in forma associata, grazie al partenariato dell’Ambito 23 con gli Ats 19, 20, 21, 22 e 24: quattro per il “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”; uno per “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”; due per “Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi)”.

L’Ambito 23 sarà capofila per l’investimento di 710 mila euro riguardante il sostegno alle persone vulnerabili, con il progetto “Povertà estrema – Housing first”.

Mentre è stato ammesso in forma singola per il progetto “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”, per un valore di 211.500 euro.

