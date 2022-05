sicurezza fuori dal reparto, senza nemmeno un lavandino, poi devono scendere le scale…si arriva al piano di sotto si passa nel reparto sottostante e si ritorna in Pneumologia “Omnibus” a lavorare nel reparto…” pulito” ovviamente ad assistere gli altri PZ! Sarebbe tipo giochi senza frontiere…ma senza alcun divertimento! Certamente non divertente per i lavoratori infermieri e oss costretti a una simile umiliazione dopo aver dato tutto, negli ultimi due Anni, senza ricevere nemmeno il minimo riconoscimento economico!! E ora dovrebbero sottoporsi a tutto ciò: è ora di dire basta! Non permetteremo che si scarichino le inefficienze, le carenze più volte denunciate e le mancate assunzioni ulteriormente sulla pelle delle lavoratrici. Invece di inventarsi progetti astrusi di tal fattezza c’è l’assoluta necessita, e non da ora, di assunzioni stabili da graduatorie dei concorsi e da graduatorie di mobilità extra Asur, oltre a prorogare ora i 300 precari in AV5 in scadenza il 30 giugno e definire le Stabilizzazioni.

Per tutto quanto sopra descritto chiediamo urgentemente l’immediata informativa, se esiste tale “progetto”, rispetto alla chiusura Pneumo Covid Palazzina B e riapertura Pneumologia interna ospedale Mazzoni “pulita” e “Covid”!

E la conseguente convocazione URGENTE dei Rappresentanti dei lavoratori eletti in RSU_AV5, ovviamente prima della già Convocata riunione fissata per il giorno 26 maggio.

Con la presente diffidiamo l’ASUR e il Direttore AV5 a procedere in alcun modo prima di aver espletato quanto previsto da CCNL e cioè il dovuto Confronto con chi rappresenta i lavoratori.

USB CHIEDE all’Assessore alla Sanita Marche Al Direttore ASUR Al Direttore Area Vasta e ai Sindaci di Ascoli e San Benedetto del Tronto di intervenire, per quanto di loro competenza, per dare risposte concrete ai cittadini del Piceno e ai lavoratori dell’Area Vasta 5 che sono stanchi di sentirsi dire che va tutto bene! Non va tutto bene ed è ora che ognuno per la propria responsabilità si attivi per darle finalmente! Con Assunzioni stabili Stabilizzazioni e Proroghe Precari fino al 31\12\2022