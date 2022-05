Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi alle persone rimaste coinvolte, sul luogo anche i pompieri

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Scontro nella notte tra il 21 e 22 maggio.

Incidente sull’Ascoli-Mare all’altezza di Monsampolo del Tronto tra auto per cause in fase di accertamento.

Sul posto 118 e Polizia Stradale per soccorsi e rilievi, per fortuna non ci sono state conseguenze gravi alle persone rimaste coinvolte.

Sul luogo anche i pompieri.

