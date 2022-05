ASCOLI PICENO – Grande successo di pubblico e di partecipanti per la tappa di Mister Italia tenutasi sabato sera al Fiera Campionaria di Padova presso il “Palascom” allestito nel Padiglione 8.

I 21 concorrenti presentati da Laura Zambelli sono sfilati in tre uscite distinte, la prima con un outfit casual, la seconda con un completo elegante e l’ultima con il costume da bagno. Molto applaudito anche il momento dedicato agli abiti da matrimonio indossati da quattro modelle che hanno sfilato dei capi dell’atelier “Idea Sposa by Miriam” di Legnaro (PD).

Alla fine delle varie sfilate, mentre venivano elaborati i voti, si sono esibiti gli ospiti della serata, i “Blonde Brothers” che in passato avevano partecipato alla trasmissione “The Winner Is …” di Gerry Scotti. Primo classificato al quale è andata la fascia “Mister Italia Ascom Padova” è risultato Massimo Altieri, 28enne di Padova, alto 178, capelli castani, occhi verde scuro, del segno del cancro. Massimo oltre a fare il fotomodello lavora come infermiere presso l’ospedale di Padova. Si definisce solare, generoso, ambizioso. La sua ambizione è lavorare in televisione.

A Emanuele Caselli 19enne di Ascoli Piceno piazzatosi al secondo posto è andato il titolo Mister Eleganza. Emanuele che si trovava a Padova per altri impegni ha colto la palla al balzo e ha deciso di partecipare. Alto 183 cm, capelli biondi e occhi verdi, del segno dei gemelli è uno studente con l’ambizione di entrare nel mondo del cinema e della musica, è infatti un cantautore. Si definisce creativo, determinato e leale. I suoi idoli sono Irama per la canzone, Soleil per la TV e Brad Pitt per il cinema. Lo sport che ama in particolare e che pratica è il football americano.

Gli altri titoli in palio sono stati assegnati a:

Mister Cinema ; Enrico Baroni, 23enne di Poncarle (BS), alto 190

; Enrico Baroni, 23enne di Poncarle (BS), alto 190 Mister New Italy ; Jirehel Fabris, 20enne italocongolese di Nove (VI) alto 189

; Jirehel Fabris, 20enne italocongolese di Nove (VI) alto 189 Mister Sorriso ; Andrea Donà, 24enne di Venezia (Murano), alto 184

; Andrea Donà, 24enne di Venezia (Murano), alto 184 Mister Fitness ; Iub Joseph, 24enne di Venezia di origini nigeriane, alto 186

; Iub Joseph, 24enne di Venezia di origini nigeriane, alto 186 Mister #Millennial ; Alberto Magro Torres, 23enne di Caldogno (VI), alto 190

; Alberto Magro Torres, 23enne di Caldogno (VI), alto 190 Mister Boy Italia ; Simone Salvagnin, 20enne di Mira (VE), alto 185

; Simone Salvagnin, 20enne di Mira (VE), alto 185 Mister Turismo ; Christian De Iaco, 31enne di Vicenza, alto 180

; Christian De Iaco, 31enne di Vicenza, alto 180 Mister Alpe Adria, Elia Michielan, 17enne di Preganziol (TV), alto 181

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.