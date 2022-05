ASCOLI PICENO – “La migliore soluzione per il futuro: l’apprendistato duale”.

Questo il titolo del workshop che si terrà mercoledì 25 maggio, alle 10.00, presso la Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, ad Ascoli Piceno. L’obiettivo del workshop, organizzato da Randstad con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, sarà quello di presentare l’apprendistato duale, uno strumento di crescita per i giovani e di avvicinamento al mondo del lavoro. Un momento di incontro e confronto tra Randstad Technical, le Istituzioni del territorio, gli studenti dell’Istituto Professionale Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno e numerose aziende del territorio.

L’apprendistato di 1° livello è un contratto di lavoro volto al conseguimento di un titolo di studio. Si tratta di un “sistema duale” affine a quello dell’alternanza scuola lavoro che si esprime in seno ad un contratto di lavoro retribuito, contestuale al proseguimento del percorso di studi.

Programma:

ore 10.00: accredito ospiti

ore 10.30: benvenuto e apertura lavori

ore 10.45: gli attori dell’evento: Randstad Technical e Secondment Department

ore 11.00: Intervento Autorità

ore 11.15: Scuola IPSIA Sacconi

ore 11.30: Testimonianza Progetto: BP Decolletage e Meccanica Jolly Stampi con relativi apprendisti

ore 12.00: Spazio per domande

ore 12.15: Chiusura dei Lavori

