ASCOLI PICENO – Dal 23 Maggio sono aperte le iscrizioni al centro estivo del Picenworld Museum che presenta per l’estate 2022, una vasta gamma di attività rivolte ai ragazzi dai 6 agli 11 anni.

Sarà possibile acquistare, a seconda delle esigenze, diversi pacchetti di frequenza (min. 1 settimana) con agevolazioni per la formula intera (tre settimane).

Sono previste due turnazioni: dal 20 Giugno al 9 Luglio e dall’ 11 Luglio al 30 Luglio. Dal lunedì al sabato con orario dalle 8 alle 13. Si alterneranno giornate al museo, laboratori creativi ed artistici, didattica legata all’archeologia e avventure nella natura per avvicinare i più piccoli al mondo culturale in maniera ludica e divertente.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattate la nostra segreteria tramite WhatsApp o chiamando il numero 342-3340459 o il numero fisso 0736-654889. Numero massimo di partecipanti per settimana: 20 bambini. Numero minimo di partecipanti per settimana: 10 bambini.

Dalla grande famiglia marchigiana di Opera Società Cooperativa Sociale nasce Picenworld Museum. Aperto al pubblico dal 18 settembre, è situato nel centro storico di Ascoli Piceno in Corso Vittorio Emanuele 44.

Il museo racconta l’antica civiltà picena tramite un itinerario esperienziale immersivo e fortemente interattivo che si articola in videoproiezioni e strumenti digitali, come ricostruzioni 3D o tecnologie di gesture recognition.

Picenworld si prefigge di creare una forte sinergia tra polo culturale e l’intero contesto territoriale: attraverso vari progetti si offre la possibilità ai visitatori di poter contestualizzare le conoscenze sugli usi delle antiche popolazioni autoctone e confrontarle con le peculiarità del territorio odierno, favorendo un’esperienza a tutto tondo che completi l’offerta culturale e turistica.

Il Museo propone inoltre un ricco programma educativo per le scuole, consultabile all’indirizzo www.picenworldmuseum.it.

Nel museo è presente l’Entry Point di Mete Picene, un nuovo servizio attivato in collaborazione con il BIM Tronto per condurre il visitatore alla scoperta dello straordinario patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico del territorio Piceno.

