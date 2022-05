ASCOLI PICENO – Nuovo evento culturale ad Ascoli Piceno. Sabato 28 maggio, alle ore 18, presso largo Crivelli, la piazza antistante la Libreria Prosperi, l’editore indipendente Seri presenterà l’antologia poetica “Lo spazio e l’onda. Una teoria di giovani poeti marchigiani”, da poco pubblicata. Interverranno i poeti Lorenzo Fava, Michele Ortore e Davide Tartaglia.

In caso di pioggia l’incontro si svolgerà all’interno della libreria.

“Che cos’è Lo spazio e l’onda? Non un’antologia generazionale, ma un tentativo di illuminare la presenza di una scena della poesia marchigiana, la vivacità di un territorio gremito di voci. Delle Marche si può dire tutto e il contrario di tutto ma non si può fare a meno di considerarle un luogo complesso e spurio. La vivacità culturale che negli ultimi decenni le ha contraddistinte deriva, crediamo, da un meticciato linguistico raro e da una privilegiata conformazione del territorio stesso. Tanti sono infatti i nomi delle autrici e degli autori di poesia legati alle Marche che hanno lasciato un segno, più o meno ampio, nella storia letteraria italiana del secondo Novecento e dei primi decenni del ventunesimo secolo; tante e tanti lo stanno facendo oggi […] Nella complessità delle coordinate spazio-temporali, che qui risulta soltanto accennata, ma che potrebbe essere ulteriormente approfondita e discussa per molte altre pagine, si innesta poi la terza dimensione della pagina poetica, del suo bianco e nero, che ha la capacità di rimescolare e rimettere in gioco tutte le considerazioni precedenti. Procedendo a una rapida e per nulla esaustiva rassegna degli autori e delle autrici presenti in questa antologia, si possono infatti notare alcune ricorrenze – di tipo variamente intertestuale, stilistico, tematico, politico – che vale la pena tentare di mettere a sistema con le altre considerazioni finora esposte”. (dall’introduzione di Lorenzo Mari)

